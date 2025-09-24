Умер актер и певец Владимир Вальвачев

22 сентября скончался Владимир Вальвачёв, советский и российский певец и актер музыкального театра, заслуженный артист РФ.

Вальвачёв родился 31 января 1951 года. Окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки.

С 1982 года актер служил в Новосибирском музыкальном театре, на сцене которого сыграл в постановках "Сильва",

"Веселая вдова", "Мистер Икс", "Цыганский барон", "Дамы и гусары", "Тетка Чарлея", "Свадьба Кречинского", "Инкогнито из Петербурга", "Шведская спичка" и других.

Об уходе исполнителя сообщил портал "Кино-Театр.Ру", информация подтверждена театром.

Коллеги отметили, что артистом была создана галерея ярких и запоминающихся образов - Вальвачёв исполнил все главные партии классического репертуара, сыграв более семидесяти ведущих ролей.