Новосибирский зоопарк после пожара продолжит работу в обычном режиме

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило, где вечером 23 сентября случился пожар, продолжит работу в обычном режиме, сообщил журналистам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

© Российская Газета

По словам мэра, сигнал о возгорании на территории зоопарка поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу города в 22:44 местного времени. Горели два вольера общей площадью 180 квадратных метров, в которых содержались копытные животные.

Сотрудники МЧС прибыли оперативно, всего в тушении было задействовано 10 единиц техники и около 30 огнеборцев. Сотрудники зоопарка сразу начали спасать животных, отметил Максим Кудрявцев. Всего было спасено 24 животных, пятеро погибли.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. Сейчас следственные органы выясняют причины возгорания.

"Сегодня мы создали рабочую комиссию, дополнительно проверяем состояние пожарной безопасности на территории зоопарка, а также во всех учреждениях мэрии Новосибирска, - сказал Максим Кудрявцев. - Уделим этому особое внимание. Все необходимые финансовые средства для восстановления будут выделены незамедлительно. Скажу, что в целом была организована слаженная работа между сотрудниками зоопарка и спасателями. В результате удалось избежать распространение пожара на деревья и на другие объекты зоопарка".

Пострадавшие в огне вольеры будут приведены в порядок: расчищены завалы и установлено новое ограждение, после чего животные вернутся на свои места.