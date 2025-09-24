Россиянка выиграла в лотерею 56 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Жительница Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерее «Все или ничего», не угадав ни одного числа. Об этом в среду, 24 сентября, рассказали в пресс-службе гослотереи «Столото».

По правилам лотереи, приз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Девушка выбрала числа автоматическим способом, не угадала ни одного и стала мультимиллионером.

На выигранные деньги победительница планирует отправиться с мужем отдыхать в Таиланд. Также она планирует погасить ипотечный кредит, построить баню и отложить часть денег на будущее детям.

— Пару дней подряд я участвовала во «Все или ничего», выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача! — призналась победительница в беседе с РИА Новости.

Ранее жительница штата Техас одержала победу в лотерее Lotto Texas, после чего ей шесть месяцев пришлось судиться за выигрыш в 83,5 миллиона долларов.

До этого работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука.