Стала известна судьба россиянки, пригрозившей «сжечь» министра из-за цен на масло

Центральный окружной военный суд приговорил к штрафу жительницу Удмуртии Евгению Рогозину*, обвинявшуюся в призывах к терроризму из-за комментария о министре сельского хозяйства Оксане Лут. Об этом сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.

«Судья приговорил ее к штрафу в 500 тыс. рублей, и тут же снизил его до 310 [тысяч]. Еще Евгении запрещено на два года администрировать сайты. Кажется, Евгения не сразу поняла, что ее сейчас будут освобождать из-под стражи прямо там – в зале суда», – написала Ахмедова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сторонники Рогозиной* «готовились к худшему», СПЧ рассматривал возможность обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Сейчас семья собирает деньги на уплату штрафа.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала суд справедливым и отметила, что Рогозина* принесла Лут извинения. Мерзлякова поблагодарила Ахмедову и председателя СПЧ Валерия Фадеева.

«ФедералПресс» напоминает, что 38-летнюю Рогозину* судили за призыв «сжечь ведьму» под комментарием Оксаны Лут о повышении цен на сливочное масло.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга