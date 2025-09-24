Россиянам ограничили шенген

Италия запрещает гражданам РФ с шенгенской визой ездить в семь европейских стран. Об этом Shot рассказали российские туристы.

© LeoPatrizi/iStock.com

По словам собеседников издания, не так давно они получили шенген в Италию, однако в загранпаспорте на 10 лет увидели странную пометку. В ней указано, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

«… теперь, если путешествовать на поезде, ходят контролеры, которые проверяют визы, а система в аэропортах просто не допустит туриста из России к полету в запрещенные страны ЕС», — пояснили туристы.

При этом у ряда путешественников не было ограничений на въезд в Прибалтику. В визовом центре Shot заявили, что с подобными ограничениями сталкиваются впервые.

