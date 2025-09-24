Россияне пожаловались на проблемы при въезде в Китай

Поездки в Китай по безвизовому режиму вызывают у россиян все больше вопросов. Некоторые туристы сталкиваются с отказами во въезде, особенно если в паспорте есть отметки о пребывании в Турции – даже несмотря на официальные заявления об отсутствии ограничений.

Россияне, планирующие поездку в Китай без визы, стали все чаще делиться тревожными историями о проблемах на границе. В частности, пользователи социальных сетей сообщают о случаях, когда туристам отказывали во въезде из-за наличия турецких штампов в загранпаспорте. Ранее Ассоциация туроператоров России уверяла, что никаких массовых отказов нет. Однако, по данным путешественников, штампы Турции могут вызывать подозрения у китайских пограничников – особенно если срок пребывания в этой стране превышал несколько недель.

«Мы собирались в Тибет – приехали в Непал, отправились в поход, а затем вернулись с планом попасть в Китай. Из нашей группы разрешение на въезд получили восемь человек, а нам с женой отказали. В отеле были еще двое с такой же ситуацией. В общем у всех оказались турецкие штампы в паспортах. Кто-то был в Турции две недели, а мы – почти восемь месяцев. Нам отказали в визе и не выдали разрешение на посещение Тибета», – рассказал автор телеграм-канала Alexander Pilot в эфире «Ъ FM».

Путешественник Александр Забавнов также отметил, что неоднозначные оттиски турецких пограничников вызывают вопросы у китайской стороны. Он рассказал, что дважды прилетал в Пекин по безвизовому транзиту, оба раза направляясь в Японию. На границе сотрудники интересовались, почему в паспорте так много отметок о въезде в Турцию, и что именно он там делал. Мужчина объяснил, что использовал Турцию исключительно как пересадочный пункт, и после этого его без проблем пропускали.

Между тем, по словам генерального директора турфирмы Сергея Седова, ситуация не носит массовый характер. Он отметил, что подобные отказы – единичны, и большинство туристов с аналогичными штампами спокойно пересекают границу. Однако бизнесмен подчеркнул, что с учетом сложных отношений между Пекином и Анкарой, туристам важно иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки, бронирование жилья, медицинскую страховку и обратные билеты.

В ассоциации «Мир без границ» добавили, что в рамках безвизового режима путешественнику требуется только российский загранпаспорт и правильно заполненная миграционная карта. За развитием ситуации следят в Министерстве по туризму Приморского края. Ведомство рекомендует заранее готовить все необходимые бумаги, особенно тем, кто едет самостоятельно.

Напомним, с 15 сентября между Россией и Китаем заработал безвизовый режим. Что необходимо знать туристам и как это работает, рассказываем по ссылке.