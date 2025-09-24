Онколог высказался о причинах болезни Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что у нее рак.

Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что нельзя связывать напрямую онкологию журналистки с нахождением в коме ее супруга Тиграна Кеосаяна, однако можно предложить, что сыграл роль хронический стресс.

— Хронический стресс ведет к выбросу гормонов стресса: катехоламин, адреналин, норадреналин, кортизол. Они вызывают спазм сосудов, ишемию в тканях и кислородное голодание. А это уже среда для развития раковых, опухолевых клеток, — объяснил он.

По словам онколога, рак молочной железы — самое распространенное заболевание у женщин, которое конкурирует только с раком легких. Практически каждая восьмая женщина в течение жизни сталкивается с этим заболеванием.

Серяков добавил, что нельзя сделать какой-то прогноз, поскольку нет подробностей о заболевании. Разные типы рака молочной железы и стадии определяют длительность и качество жизни пациента, сообщает «Радио 1».

Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.

Позже Симоньян обратилась к священнику Павлу Островскому, который привел ей несколько выдержек из Священного писания. Писатель Олег Резепкин, более известный как Олег Рой, заявил о том, что журналиста столкнулась с тяжелой болезнью из-за переживаний, связанных с многомесячной комой ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян 15 сентября рассказала о том, что совсем не боится смерти, поскольку уход из жизни — это встреча с Господом. Она также поблагодарила всех, кто беспокоится о состоянии ее здоровья.