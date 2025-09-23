В России завершилась перепись воробьев, которая стартовала два года назад

В России завершилась перепись воробьев, стартовавшая два года назад. Каждый февраль и август орнитологи и волонтеры внимательно считали пернатых и отправляли отчеты на специально созданный сайт "Воробьи на кустах".

© Российская Газета

Для чего и как считали воробьев? Об этом "РГ" рассказал координатор переписи, доктор биологических наук Игорь Фефелов.

Ученый уверен: наблюдения за воробьями необходимо, чтобы вовремя заметить, нет ли тенденции к сокращению их численности или исчезновению вида. В мире уже замечено снижение численности этих птиц. Причины неясны, и значит, проблему нужно изучать.

- Основных задач у переписи воробьев две, - отмечает Игорь Фефелов. - Во-первых, привлечь внимание к нашим ближайшим соседям. И, во-вторых, заложить основу для мониторинга, что с воробьями происходит.

Методика подсчета проста: надо найти стайку воробьев, сфотографировать их или снять видео, а после постараться сосчитать. При этом хорошо бы определить вид - домовой или полевой. Затем нужно записать свои координаты. И передать всю информацию, заполнив форму на сайте "Воробьи на кустах".

В Приангарье в этот раз считал воробьев 131 наблюдатель. Общими усилиями учли 1130 воробышков. Среди 82 участвовавших регионов Приангарье на 22-м месте по числу наблюдателей.

Ирина Клевцова из Тулуна с дочкой Маргаритой нынче впервые пошли считать воробьев.

- Ходили по улицам и скверикам и наблюдали. Если видели стайки воробьев, пытались подойти поближе и сфотографировать, - поделилась Ирина стратегией переписчика пернатых. - А считали уже дома, внимательно изучая снимки. Похоже, что все наши воробьи были домовыми. В завершение своих исследований решили проехать в частный сектор города. Вот где настоящее раздолье для пернатых: на одном из заборов мы насчитали 48 особей. Это рекорд! Клевцовы обнаружили и описали десять мест воробьиных слеток.

119 350 воробьев посчитано в августовскую перепись в России

Между тем горожане бьют тревогу: воробьев становится меньше. Жительница областного центра Татьяна Семенова, переехав в новую высотку, поняла, чего ей там не хватает.

- Сначала решила, что мне показалось, потом прислушалась... Здесь не чирикают воробьи! Совсем, - поделилась она печалью. - Стала озираться, ходить по другим дворам. Ни одного! А у нашей старой хрущевки целыми стаями носились. Это что-то да значит, и правда ведь, могут исчезнуть незаметно.

Игорь Фефелов подтвердил, что во многих городских ландшафтах не стало воробьев.

- Дворовые воробьи селятся там, где можно добыть корм в шаговой доступности, - объяснил он. - Хоть они и всеядны, но птенцов выкармливают только насекомыми. Причем таскают добычу весь день. А поскольку летуны они слабые, необходимо, чтобы этот корм был рядом. Нарушена схема "и стол, и дом" - в результате исчезли воробьи.

О причинах внезапной тишины в новостройках орнитологи пока никаких версий не выдвигают - для этого необходимы данные хотя бы за несколько лет, причем не точечные, а полные. Когда они появятся, сказать пока сложно. Ведь переписывают воробьев энтузиасты. К счастью, их много и становится все больше.

- Люди стали бережнее относиться к природе, - констатирует Игорь Фефелов. - Они кормят птиц, волнуются, если находят вывалившегося из гнезда птенца, и радуются, когда у них появляются пернатые соседи. Вот и в переписи воробьев с каждым сезоном участвует все больше волонтеров.

История

В конце 50-х годов прошлого века в Китае развернулась масштабная кампания по уничтожению воробьев. Тогда "эксперты" в КНР подсчитали, что в год каждый воробей съедает около 4 килограммов зерна, и если от них избавиться, то можно будет накормить 30-35 миллионов человек. Результатом этой борьбы стал Великий китайский голод (1959-1961), унесший, по разным данным, от 15 до 45 миллионов человеческих жизней. Из-за истребления воробьев расплодились насекомые-вредители, уничтожившие куда больше посевов. В результате потом пернатых на территорию Китая завозили из России и Канады.