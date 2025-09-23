Эксперты МАГАТЭ подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов. Это произошло после того, как станция потеряла электроснабжение.

Слова Гросси приводятся в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Согласно публикации, «команда МАГАТЭ» подтвердила запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения ЗАЭС электроэнергией.

Ранее в агентстве проинформировали, что ЗАЭС во вторник уже в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Гросси отметил, что случившееся подчёркивает риски для ядерной безопасности.