Вильфанд: снегом покрыто уже около 15–20% территории России

В настоящее время снег выпал уже на 15–20% российской территории. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил, что снежный покров наблюдается в северной половине Сибирского федерального округа, на Таймыре, в Туруханском крае и северной половине Дальнего Востока.

Вильфанд уточнил, что в западной части Якутии высота снега уже составляет 18–20 см, на Таймыре - 11–16 см. Метеоролог отметил, что поскольку теплой погоды в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится там до начала следующего месяца. Наоборот, ожидается значительное снижение температуры, которая будет на 4–6 градусов ниже нормы.

В связи с этим снег уже не растает. 23 сентября стало известно, что в Магаданской области из-за снегопада закрыли автодорогу Герба - Омсукчан. 20 сентября сообщалось, что в Якутске выпал первый снег.