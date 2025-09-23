Ошалевшие медведи пришли к дому мэра на Сахалине

На Сахалине медведи массово выходят к населенным пунктам и даже пришли к дому мэра Южно-Сахалинска. Об этом сообщает «360».

Медведи оккупировали дачные участки и биатлонный комплекс в областной столице.

«В этом году они просто ошалели. Ходят, как к себе домой», — рассказал владелец дачного участка на Охотской трассе.

Он добавил, что хищники ломают двери и заборы.

Местные жители также сообщают, что медведи безбоязненно заходят в городскую черту. Их видели в Ботаническом саду и за забором дома мэра. «На тренировки детей не пускают из-за медведей», — подтвердил другой очевидец. По словам специалистов, причина нашествия — голод из-за перекрытия нерестовых рек и рост популяции хищников.

Ранее на Сахалине медведь вышел на территорию, где отдыхающие готовили шашлык, и решил полакомиться свежеприготовленным мясом. Очевидцы в это время прятались в автомобиле и снимали происходящее на видео.