Доктор Мясников назвал самую распространенную из опасных болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самую распространенную из опасных болезней. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном».

По словам Мясникова, самым массовым инфекционным заболеванием в мире является хламидиоз. Он также объяснил, что эта болезнь приводит к бесплодию, воспалению органов, поражению сосудов и болезням сердца. При этом, заболевание часто протекает бессимптомно, поэтому Мясников порекомендовал чаще проверяться у врача.

«Это самая распространенная в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза», — заявил он.

