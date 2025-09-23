Россиянам напомнили про длинные выходные в ноябре

Депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что период со 2 по 4 ноября станет непрерывным трёхдневным выходным в России.

«Ноябрь 2025 года предоставит российским гражданам уникальную возможность оптимизировать свои периоды отдыха, что позволит получить дополнительные нерабочие дни без значительных финансовых затрат. Начало месяца ознаменуется праздничным блоком, включающим День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября и в текущем году выпадает на вторник. В соответствии с постановлением правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября, предоставляя гражданам дополнительный день отдыха», — отметил депутат.

Таким образом, первая рабочая неделя месяца будет существенно сокращена, а период с 2 по 4 ноября станет непрерывным трёхдневным выходным, что для пятидневной рабочей недели фактически эквивалентно мини-каникулам на стыке осеннего и зимнего сезонов, отметил Говырин.

«Суббота, 1 ноября, будет рабочим днём, однако с сокращённой продолжительностью на один час в соответствии с законодательством о предпраздничных днях. Это приведёт к формированию нестандартного режима труда и отдыха, при котором после рабочей субботы следует продолжительный период выходных», — уточнил Говырин.

После завершения праздничного блока вернётся стандартный рабочий график с понедельника по пятницу, который будет чередоваться с двухдневными выходными, заключил парламентарий.

Ранее россиянам назвали направления, где можно отдохнуть в длинные ноябрьские праздники с наибольшей выгодой.

Подробнее — в материале RT.