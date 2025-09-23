Проект «Большая читка» проведет первый литературный квиз в Петербурге

Квиз проекта «Большая читка» пройдет 25 сентября в баре «Мертвые поэты» в 19:00. Вопросы составляли современные писатели. Призовым фондом стало множество книг.

© Вечерняя Москва

Мероприятие призвано объединить слушателей и современных авторов, посмотреть на литературу под нестандартным углом и сделать ее доступнее. В баре специально для квиза сделали авторский коктейль «Улитка на склоне».

Дополнительно планируются авторские номинации от известных петербургских писателей, среди которых – Валерий Айрапетян, Сергей Носов, Светлана Волкова и Виктор Тихомиров, сообщает «Петербургский дневник».

8 сентября завершилась 38-я Московская международная книжная ярмарка. Писатели рассказали о новинках и бестселлерах, а лидеры книгоиздания обсудили главные вызовы цифровой эпохи. В течение пяти дней юных гостей ярмарки ждала специальная интерактивная площадка — впервые в павильоне 57 были представлены два пространства, где проходили мастер-классы для детей от трех лет: фестиваль «Игрушки родом из книжки», организованный издательством «Формат-М», и пространство мастер-классов от детских издательств и партнеров ярмарки.