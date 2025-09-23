IX ежегодную Премию ECO BEST-2025 объявила о приеме заявок

Продолжается прием заявок на IX ежегодную Премию ECO BEST-2025, где рождаются стандарты экологии нового поколения
Климатические изменения, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды перестали быть абстрактными угрозами — они требуют конкретных действий и решений. В этих условиях особенно ценны проекты и инициативы, направленные на сохранение планеты, ее энергии и ресурсов. Премия ECO BEST призвана выявлять и поощрять тех, кто на практике воплощает принципы устойчивого развития: компании, организации, внедряющие «зеленые» технологии, ответственное потребление, экологически ориентированные бизнес-модели и HR-практики.
В рамках Премии представлено множество номинаций, среди которых: «Экологичный работодатель года», «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Инновация года», «Экодизайн года», «Инновационный продукт года», «Экоупаковка года», «Трансформация года», «Биотехнология года», «Компания года», «Сервис года», «Решение года».
Ранее отмеченные наградой лауреаты продемонстрировали вклад в экологически ответственный подход к бизнесу. Задача Премии — вдохновлять компании следовать их примеру. Среди компаний-лидеров прошлых лет: Авито, АО «Альфа-Банк», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Бытпласт», АО «Нэфис Косметикс», Национальная ассоциация зимнего содержания дорог, Natura Siberica, SYNERGETIC, АО «Мосинжпроект», СБЕР и Госкорпорация «Росатом».
«Цель Премии ECO BEST — не только выявить и наградить лучших, но и создать сообщество лидеров устойчивого развития. Каждая заявка становится частью большого движения к экологичному будущему. Мы верим, что именно такие проекты задают новые стандарты делают наш мир чище и безопаснее для будущих поколений».
Алена Пыльнова, исполнительный директор Премии
Ежегодно проекты участников оценивает авторитетное жюри, состоящее из признанных экспертов в области экологии, ESG-трансформации и зеленых технологий. Участие в Премии — это возможность подтвердить лидерство и заявить о достижениях, получив признание профессионального сообщества и экспертов.
Получить подробную информацию и подать заявку можно на официальном сайте проекта.