МЧС объявило штормовое предупреждение в Кузбассе

На территории Кемеровской области объявлено штормовое предупреждение.

Завтра, 24 сентября, в Кузбассе ожидаются местами небольшие дожди, грозы, усиление ветра до 22 м/с, сообщает ГУ МЧС по региону.

Жителям рекомендуют по возможности оставаться в помещении во время непогоды. Также нужно позаботиться о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан.

В ведомстве советуют отключить из сети электроприборы, чтобы избежать их аварийной работы во время грозы. Парковать транспорт при молнии и граде лучше в гаражах и на закрытых стоянках. Также отмечается, что купание и выход на воду на плавсредствах в грозу крайне опасны.

Если сильный ветер застал вас на улице, лучше отойти подальше от стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Также не рекомендуется пережидать непогоду около недостроенных зданий, рекламных конструкций и под деревьями.

Водителям в случае плохой видимости при движении на авто следует соблюдать повышенные меры осторожности, дистанцию и скоростной режим.

