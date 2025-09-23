Театр за рамками сцены: как «Афиша» поддерживает экспериментальные проекты

Генеральный директор компании рассказал, как инновационные форматы меняют культурный ландшафт.

© Ася Минеева

22 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге состоялся паблик-ток, посвященный старту сайт-специфик лаборатории «Театр вне театра». Термином «сайт-специфик» называют форму искусства, которая создана для конкретной локации и не может быть перенесена в другие декорации. Местом для дискуссии стал Александрийский театр, с которым неразрывно связана творческая лаборатория. Мероприятие прошло в рамках новой инициативы «Год молодой режиссуры».

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша», принял участие в паблик-токе и рассказал о развитии билетного направления компании и сотрудничестве с ведущими театральными институциями, включая «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, «Ленком Марка Захарова» и фестиваль-конкурс «Золотая Маска». В паблик-токе также приняли участие директор и художественный руководитель Александровского театра Александр Малич, а также глава лаборатории Никита Кобелев.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«”Афиша” исторически поддерживает культурно значимые проекты: более 20 лет мы рассказываем о самых ярких и важных событиях, делимся экспертизой театральных профессионалов и обеспечиваем наших читателей качественным и актуальным контентом. Мы активно участвуем в культурной жизни, предлагая билеты на мероприятия, запуская собственные и партнёрские проекты. Нам важно поддерживать и развивать талантливых людей и их уникальные компетенции, делая культуру ещё доступнее».

В завершение паблик-тока спикеры обсудили перспективы лаборатории «Театр вне театра» и практический потенциал подобных форматов как эффективной модели перехода от экспериментального показа к полноценному спектаклю.

«Театр вне театра» — сайт-специфик лаборатория в нетеатральных пространствах Санкт-Петербурга. Александринский театр предлагает молодым режиссёрам разработать идею спектакля для нетеатрального пространства и реализовать эскиз на площадке. Компания «Афиша» – генеральный партнёр проекта.