Опубликован XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

23 сентября 2025 года на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», который в 26-й раз организовала Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ». В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы в 18 функциональных и более 20 отраслевых направлениях.

В ходе пресс-конференции президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил:

««ТОП-1000» вновь дает нам возможность оценить выдающиеся достижения лучших управленцев страны и определить главные тренды, формирующие бизнес в условиях стремительных перемен. Имя каждого лидера, вошедшего в рейтинг — это не только показатель профессионализма, но и символ ответственности за результаты команд, развитие компаний и укрепление будущего российской экономики. Это подтверждение того, что инновации, стратегическое мышление и эффективность менеджмента сегодня являются ключами к успеху и лидерству».

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, анализ статистических данных рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» за последние 10 лет демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению среднего возраста участников. В 2025 году этот показатель достиг 41 года, что на два года меньше, чем в 2014-м году, когда средний возраст управленцев-кандидатов рейтинга достигал 43 лет. Этот тренд свидетельствует о росте числа молодых топ-менеджеров в российском бизнесе, внедряющих прогрессивные стандарты управления и успешно справляющихся с динамичными вызовами рынка. В условиях стремительных изменений роль действующих лидеров как наставников приобретает ключевое значение для формирования и развития будущих руководителей.

В рамках пресс-конференции приглашенные эксперты из топ-менеджеров крупнейших российских компаний обсудили, как адаптировать традиционные методы управления к современным реалиям через эффективное наставничество и реализацию преемственных практик, а также каким образом обмен знаниями и опытом между представителями разных поколений управленцев может способствовать внедрению инноваций и обеспечению устойчивого роста организаций.

В мероприятии приняли участие: президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, заместитель генерального директора АО «МБ РУС» Наталья Королева, директор департамента внешних коммуникаций ЭН+ Ольга Санарова, директор по управлению МТС Веб Сервисы Оксана Воробьева, коммерческий директор «СберСеллер» Юрий Долженко, глобальный финансовый директор группы компаний Softline Артем Тараканов.

Наталья Королева, заместитель генерального директора АО «МБ РУС, в рамках пресс-конференции отметила актуальность роли наставничества в управленческой среде:

«Эффективное наставничество ускоряет развитие управленческих компетенций молодых лидеров, помогая им адаптироваться к вызовам будущего. Это не просто передача знаний, а партнерство на основе доверия и общих ценностей. Наставники развивают у подопечных стратегическое мышление, лидерские и коммуникативные навыки, умение принимать решения в неопределенности, гибкость и заботу о ресурсном состоянии. Успех менторинга зависит от совместимости сторон, четких целей, регулярной обратной связи и поддержки компании. Наставничество – инвестиция в сильных лидеров и устойчивое будущее организаций и общества».

Коммерческий директор «СберСеллер» Юрий Долженко поделился, в каких формах наставничество в управленческой среде может быть наиболее эффективным в условиях цифровизации:

«Наставничество в эпоху цифровой трансформации — это баланс технологий и человеческих компетенций. Оно опирается на возможность развиваться именно тогда, когда это необходимо, и в тех направлениях, которые наиболее значимы. Гибкость, персональный подход и разнообразие инструментов становятся его ключевыми характеристиками».

Ольга Санарова, директор департамента внешних коммуникаций ЭН+, в продолжении дискуссии оценила изменения, произошедшие в управленческих подходах за прошедшие годы:

«В условиях, когда личных свобод в жизни в целом стало чуть больше, претерпевают изменения моральные нормы, а ценностные приоритеты у новых поколений кардинально отличаются, снижается роль авторитарного лидерства. Элементы демократии в управлении, четкое целеполагание с делегированием полномочий, вовлечение команды в принятие решений, прозрачная система оценки, выращивание кадрового резерва однозначно снизят процент текучести и количество ресурсов, затрачиваемых на новый поиск. Также, на мой взгляд, важно учитывать сегодня в управлении тренд на равные права на лидерство среди мужчин и женщин».

Директор по управлению МТС Web Services Оксана Воробьева поделилась, какие программы и инициативы внедряются в компании для обмена опытом между более опытными и начинающими управленцами:

«Любой лидер знает, как важно выстроить коммуникацию между сотрудниками и руководством, поскольку это влияет на все процессы в компании и, как следствие, на бизнес-показатели. В МТС Web Services работает порядка 11 тысяч специалистов, и нам важно, чтобы каждый чувствовал себя частью команды: знал о достижениях, был в курсе глобальной стратегии и планов на ближайшее время, вовлекался в принятие решений – поэтому раз в квартал мы проводим Таунхоллы. Это стратсессия для сотрудников, где они узнают новости из первых уст и могут задать топ-менеджменту вопросы. Также для нас важно поддерживать обмен опытом между сотрудниками. В MТС мы развиваем программу техноменторинга, где опытные специалисты помогают коллегам усилить хард навыки в разработке, аналитике, дизайне и других направлениях».

Артем Тараканов, глобальный финансовый директор ГК Softline акцентировал, какие навыки и качества будущие лидеры должны развивать в себе, чтобы быть успешными в условиях меняющегося рынка:

«Будущий лидер — это не авторитарный начальник, а гибкий, эмпатичный и устойчивый фасилитатор, наставник и визионер, который создает комфортную среду для развития. Технологии, связанные с ИИ, в будущем сэкономят много рабочего времени. Вызов для лидера – эффективно распорядиться этим ресурсом».

Результаты последнего исследования «Роль наставничества в формировании лидеров будущего», проведенного Ассоциацией менеджеров в преддверии публикации 26-го рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», свидетельствуют, что каждый второй (56%) российский управленец полностью готов выступить в роли наставника. Более того, 67% опрошенных руководителей уверены, что наставничество является ключевым инструментом развития лидерских качеств.

Участники пресс-конференции выразили уверенность, что обмен знаниями и опытом между представителями разных поколений управленцев будет способствовать внедрению инноваций и обеспечит бизнесу устойчивый рост. Одна из ключевых задач сегодня – подготовка топ-менеджеров, способных эффективно реагировать на постоянные рыночные изменения и вести компании к новым успехам.

Организатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»:

Ассоциация менеджеров.

