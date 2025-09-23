Пинежский заповедник и «Пинежское землячество» договорились о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения между Пинежским государственным заповедником и общественной организацией «Пинежское землячество» прошла в визит-центре национального парка «Русская Арктика».

© А. Тачков

В документе в качестве стратегических были определены следующие задачи: расширение возможностей использования ресурсов Пинежского заповедника в сфере воспитания детей и подростков, поддержка жителей Пинежского округа и участников землячества, формирование туристической привлекательности Архангельской области, и внедрение экологической повестки в повседневную жизнь людей.

Пинега была Арктикой еще тогда, когда Арктика не была в тренде, заметил директор национального парка «Русская Арктика» и Пинежского заповедника Александр Кирилов.

«Это жемчужина региона. И в качестве нашей первоочередной задачи мы видим формирование нового уровня научной работы на территории и восстановление историко-культурного значения поселка и всего Пинежского района, потому что заповедник неразрывно связан с людьми», – подчеркнул Александр Кирилов.

Приглашенные на церемонию гости особо отметили значение объединения двух особо охраняемых природных территорий для развития всего Русского Севера, в том числе и его туристического потенциала.

В частности заместитель министра культуры Архангельской области Анна Тютрина выразила надежду, что Пинежский заповедник станет значимой частью туристической карты Архангельской области.

Объединение даст большие возможности и в реализации одного из ключевых направлений в области экологии - развитии сети особо охраняемых природных территорий, заявила в свою очередь заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Ирина Панасечкина.

Пинежане поддержат заповедник на новом этапе развития и подписание соглашения тому яркое подтверждение, заявила председатель Пинежского землячества Валентина Южакова.

Напомним, что с начала 2025 года единственный заповедник Архангельской области «Пинежский» перешел под управление национального парка «Русская Арктика».