Пенсионеры могут выбрать форму социальных услуг до 1 октября

Пенсионеры до 1 октября могут определиться с формой получения социальных услуг. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС. Речь идет о натуральной или денежной формах.

© Газета.Ru

Машаров отметил, что натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если эта форма не подходит, можно выбрать денежную компенсацию, подчеркнул член комиссии.

До 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года. До этого сообщалось, что пенсионеры в ряде российских регионов получат доплаты, а также другие меры соцподдержки в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.