В ГД поддержали идею запрета высаживания пожилых людей из автобусов
Депутаты Госдумы выступили с предложением защитить пожилых пассажиров от принудительного удаления из общественного транспорта при отсутствии проездного документа. Идея была озвучена депутатом Светланой Бессараб, поддержавшей инициативу коллеги Яны Лантратовой.
Согласно проекту, предлагаемые меры распространялись бы на категорию граждан пенсионного возраста старше 75 лет. Параллельно предполагается установить правила аналогичного характера для несовершеннолетних и инвалидов I группы.
— Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения, — отметила Бессараб.
Хотя она согласилась с идеей коллеги, она выразила сомнение относительно выбора конкретной возрастной границы, предполагая возможную дискуссию вокруг этого вопроса. Тем не менее, в общих чертах она поддержала концепцию, сообщает 360.ru.
В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет и инвалидов первой группы. Даже если они не оплатили проезд, но едут без сопровождения. В случае нарушения водителей могут наказать штрафом.