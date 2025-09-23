В ГД поддержали идею запрета высаживания пожилых людей из автобусов

Депутаты Госдумы выступили с предложением защитить пожилых пассажиров от принудительного удаления из общественного транспорта при отсутствии проездного документа. Идея была озвучена депутатом Светланой Бессараб, поддержавшей инициативу коллеги Яны Лантратовой.

© Вечерняя Москва

Согласно проекту, предлагаемые меры распространялись бы на категорию граждан пенсионного возраста старше 75 лет. Параллельно предполагается установить правила аналогичного характера для несовершеннолетних и инвалидов I группы.

— Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения, — отметила Бессараб.

Хотя она согласилась с идеей коллеги, она выразила сомнение относительно выбора конкретной возрастной границы, предполагая возможную дискуссию вокруг этого вопроса. Тем не менее, в общих чертах она поддержала концепцию, сообщает 360.ru.

В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет и инвалидов первой группы. Даже если они не оплатили проезд, но едут без сопровождения. В случае нарушения водителей могут наказать штрафом.