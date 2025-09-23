Россиянам хотят запретить ходить с собаками в магазины и другие учреждения

Рабочая группа Госдумы подготовила законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными. Россиянам будет запрещено заходить с собаками в магазины и в другие учреждения.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщила «Парламентская газета».

— Проект устанавливает полный запрет на посещение с собакой магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Но только если это не собака-поводырь, — говорится в материале.

Также в инициативу входят нормы, обязывающие владельцев собак убирать за своими питомцами и перевозить животных в транспорте только на коротком поводке или в переноске. Кроме того, законопроект предусматривает запрет выгула собак крупных пород детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения, проект находится на высокой стадии готовности к обсуждению депутатами.

Другой документ, который уже получил одобрение правительства, увеличивает штрафы за нападение собаки или ее испражнения в общественных местах до 50 тысяч рублей. Также новый законопроект запрещает загрязнение подъездов, лифтов, лестничных клеток, детских и спортивных площадок, а также других общественных мест, передает «Парламентская газета».

Запрет на посещение общественных мест вместе с домашними животными вызвал бурную реакцию среди экспертов. Зоопсихолог и ветеринар Мирослав Волков подверг критике предложение депутата Госдумы Нины Останиной ограничить право владельцев собак посещать заведения. По его словам, подобные ограничения будут скорее раздражать самих владельцев, ведь многим животным трудно находиться вдали от хозяина длительное время.