Второе высшее образование в медвузах может стать бесплатным в России

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой сделать бесплатное обучение для тех, кто хочет получить второе высшее медицинское образование.

По словам Орлова, дефицит медиков в стране остается острой проблемой, которую замечают на всех уровнях власти.

— Заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов весной этого года сообщал, что к 2030 году на рынок труда нужно будет привлечь 496 тысяч медицинских работников, имеющих среднее специальное и высшее образование, — отметил он.

В качестве мер по привлечению молодых специалистов правительство реализует программу «Земский доктор», предусматривающую финансовую помощь врачам, работающим в сельской местности. Но, как подчеркивает Орлов, дополнительные механизмы привлечения могли бы включать бесплатную подготовку специалистов с первым высшим образованием по медицинским специальностям.

Сейчас большинство вузов предоставляют возможность получения второго высшего образования исключительно на платной основе, что ставит серьезные финансовые преграды для желающих переквалифицироваться. Бесплатное медицинское образование позволило бы выпускникам сочетать опыт первой профессии с новыми компетенциями, создавая новые перспективы развития в высокотехнологичных отраслях медицинской сферы.

Предложение Орлова предполагает внесение поправок в действующее законодательство, позволяющее желающим бесплатно пройти медицинскую переподготовку, что стало бы важным шагом в решении кадрового кризиса отрасли, сообщает RT.

Выпускники-бюджетники медвузов должны будут три года работать в госучреждениях. На протяжении всего периода молодые врачи будут работать с наставниками.

Также Госдума приняла поправку, запрещающую дистанционное обучение для врачей и фармацевтов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.