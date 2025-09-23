Донская учительница поборется за звание лучшего педагога России

В Санкт-Петербурге начался заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года». Одной из участниц этого этапа стала педагог ростовской юридической гимназии № 9 имени Сперанского Анастасия Баскакова, сообщается на сайте областного правительства.

© Официальный портал правительства Ростовской области

Ранее Анастасия Баскакова, учительница биологии, одержала победу в региональном конкурсе «Учитель года Дона-2025». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил уверенность, что педагог достойно представит регион в соревновании с 88-ю лучшими учителями страны.

Участники заключительного этапа конкурса должны будут провести урок по предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Жюри оценит подготовку к уроку, проведение занятия и умение конкурсантов анализировать образовательный процесс.

Второе испытание — «Педагогическое интервью», во время которого конкурсанты ответят на вопросы экспертной комиссии по актуальным темам образования.

По итогам заключительного этапа будут названы 20 лауреатов. Им предстоит побороться за звание победителя конкурса в Московской области.

Финальные этапы четырех всероссийских конкурсов — «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России» — проходят одновременно и завершатся 3 октября церемонией награждения в Государственном Кремлевском дворце в Москве.