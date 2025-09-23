«Нужно забыть»: в России выступили против фильмов о Блиновской

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал запретить сериалы о блогере Елене Блиновской и потребовал «перестать говорить и писать о мошенниках». Об этом Бородин заявил NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщили о съемках сериала «Паучиха», главную роль в котором должна сыграть Елена Лядова. Отмечалось, что прототипом ее героини Милы Гоноровской стала Блиновская.

Бородин задался вопросом, что именно хотят показать авторы сериала. Он выступил против «популяризации» Блиновской и подобных ей людей.

«Нужно перестать про них говорить и писать, мошенников нужно забыть», - заявил Бородин.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Как заявили следователи, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц, составлявший более 320 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Защита блогера обжаловала приговор, суд рассмотрит апелляцию 13 октября.