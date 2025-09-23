Писательница Татьяна Горичева скончалась на 79-м году жизни

Философ, писательница и защитница прав животных Татьяна Горичева скончалась в возрасте 78 лет. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил литературовед-японист Александр Чанцев в своем личном блоге.

Горичева страдала от тяжелой болезни. Последний раз Чанцев видел ее около месяца назад в больнице. Тогда он опубликовал фото с писательницей возле больничной койки.

Философ родилась в Ленинграде. Окончила Радиополитехникум при заводе «Светлана», после чего поступила на философский факультет Ленинградского госуниверситета (ЛГУ).

Там она изучала западную философию. Изначально Горичева была техническим переводчиком, но за свою карьеру она успела стать одной из ярких представительниц религиозно-философской мысли.