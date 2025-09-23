В России назвали критической нехватку тюремщиков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Некомплект сотрудников ФСИН в целом по России превышает 37%, а в отдельных регионах достигает критического уровня. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Александр Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

По его словам, повышение эффективности деятельности ФСИН в сфере защиты прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), "невозможно без высокомотивированного и профессионального кадрового состава". "Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Мы реально движемся к тому что можем пройти точку невозврата", - заметил Розин.

"Например, в УФСИН по Тульской области по ряду учреждений некомплект младшего и среднего начальствующего состава доходит до 70%. В ряде регионов - 50%, в среднем некомплект по России лиц рядового и младшего начальствующего состава - 37,8%", - привел он данные ФСИН.

По его словам, служба ведет работу по повышению материальной мотивации для личного состава и решает многие проблемы за счет внутренних резервов.