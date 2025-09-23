Москалькова выступила против помещения обвиняемых в клетки в зале суда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой отказаться от использования клеток в залах суда. По ее мнению, фигуранты дел, которые не связаны с тяжкими преступлениями против личности, должны находиться в судебном процессе рядом со своими адвокатами, а не изолированно.

© Вечерняя Москва

Она подчеркнула, что подобный вопрос можно решить без особых сложностей. Москалькова заявила, что присутствие обвиняемого за одним столом с защитником будет способствовать более справедливому рассмотрению дел и позволит сохранить уважительное отношение к человеку, находящемуся под судом.

Федеральный омбудсмен также предложила ускорить работу по разработке регламентов содержания граждан в конвойных помещениях и судебных залах. По ее словам, такие правила должны учитывать права людей на достойное обращение и возможность полноценно готовиться к защите.

Москалькова отметила, что в залы суда попадают люди, судьба которых в этот момент решается. Она указала, что от того, насколько грамотно человек сможет построить свою защиту и представить доказательства, зависит не только его будущее, но и благополучие его близких. По словам омбудсмена, нахождение в клетке, даже стеклянной, лишает возможности разложить документы и качественно подготовиться к судебному разбирательству, передает ТАСС.

До этого кандидат на пост главы Верховного суда РФ, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что смертную казнь в России вернуть не получится, позиция страны в этом вопросе окончательна. По его словам, российская судебная система также нуждается в серьезном развитии.