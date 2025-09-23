Предприятия Ростовской области получили помощь на 851 млн рублей

Региональный фонд развития промышленности Ростовской области помог 12 предприятиям региона привлечь 851 миллион рублей.

Об этом рассказал заместитель губернатора области Игорь Сорокин.

«Работа регионального фонда развития промышленности – это ключевой инструмент поддержки наших производителей. Мы видим, что предприятия активно пользуются возможностями фонда для реализации важных проектов, направленных на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета страны», — подчеркнул замгубернатора Игорь Сорокин.

Компании реализуют проекты в отраслях металлургии, машиностроения, приборостроения и производства композитных материалов. Среди них - производство автомобильных фильтров компанией «РЗФО», колесных дисков – «Азов ТЭК», а также комплектующих для прицепной техники – «Бонум».

Восемь компаний привлекли льготные займы на 310 миллионов рублей, воспользовавшись региональными программами. Еще четыре воспользовались совместными программам регионального и федерального фондов развития промышленности. Сумма займов на льготных условиях здесь составила чуть более 541 миллиона рублей, из которых доля регионального фонда - 10%.