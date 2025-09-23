Сотрудник полиции помог роженице добраться до больницы в Подмосковье

Сотрудник ДПС майор полиции Иван Андрюхин помог женщине, у которой неожиданно начались роды, добраться до больницы в Подольске.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Во время несения службы на улице Железнодорожной к полицейскому обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что в салоне транспортного средства находится его беременная супруга, у которой начались роды. Опасаясь, что из-за пробок они не успеют самостоятельно добраться до медицинского учреждения, гражданин попросил помощи у сотрудника полиции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Представитель Госавтоинспекции оперативно принял решение и доставил женщину в медучреждение на служебном автомобиле. Благодаря его действиям врачи смогли своевременно приступить к операции. После рождения ребенка полицейский лично приехал на выписку к женщине, поздравил ее с этим событием и подарил детское автокресло.

В апреле этого года женщина родила ребенка на станции метро «Чистые пруды». Пассажирку вынесли оттуда на носилках. Впоследствии стало известно, что роды помогла принять клинический ординатор. Благодаря содействию женщине ее могут зачислить в аспирантуру на бюджетное обучение в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии.