Пролет огромного самолета над Москвой: опасно ли и как часто такое происходит

Вечером 22 сентября над домами в Новой Москве пролетел огромный самолет — казалось, что он движется прямо над крышами домов. Как сообщает RT, эксперты рассказали, почему и как часто это происходит, а также опасно ли это для жителей.

По данным сервиса Flightradar24, это, вероятно, был рейс RFF9930. Самолёт Ан-124 вчера вылетел из Внуково в 19:33 мск. Летел борт на высоте около 600 метров. Местные жители в соцсетях писали, что такое у них происходит регулярно, а некоторые боятся, что воздушные суда могут врезаться в дома.

Эксперты отмечают, что полет был безопасным. Например, заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что ничего страшного в таком низком пролете нет, а экипаж делал то, что должен был.

«Они контролировали ситуацию, а борт явно контролировали "земля", ПВО и гражданские диспетчеры при облете города», — заявил он.

Заслуженный летчик РФ и бывший капитан компании «Россия» Олег Серов уверен, что пролет согласовали с диспетчерами, а сам самолет на самом деле летел не низко — он просто огромный. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский также заявил, что это был нормальный режим движения — криминала в этом нет.

«Вероятно, он шел куда-то и ему сказали, что посадка запрещена. Что делать этой махине? Набирать высоту — и перенацелить на другой аэродром. Он ушел на безопасной высоте», — заявил он.

Однако специалист по безопасности полетов Александр Романов придерживается иного мнения. Он отметил, что это был единичный случай, а такие самолеты летать в этом районе не должны.

«Таких схем, я думаю, ни один здравомыслящий товарищ не сделает... Если бы так постоянно летали, то люди бы давно уже, так сказать, начали устраивать большие-большие скандалы», — заявил эксперт.

Напомним, что инцидент произошел на фоне атаки БПЛА на столицу. На снятых очевидцами видео видно огромный четырехдвигательный самолет, который с ревом проносится, как кажется, почти над крышами.

Автор Telegram-канала Aviaincident отмечал, что на самом деле самолет летел высоко и он просто очень большой. Глава комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов заявил, что рейсы из Внуково вынуждены проходить над микрорайонами из-за его близости к МКАД и ограниченного воздушного пространства.