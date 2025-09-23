Краснов: Возвращение смертной казни в России невозможно

Смертную казнь в России вернуть не получится, позиция государства окончательна. Об этом во вторник, 23 сентября, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда России, генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, судебная система в стране нуждается в серьезном развитии.

— Как и любая другая система и государственный институт, судопроизводство и судебная система, нуждаются, безусловно, в развитии. Его векторы зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантиям судебной защиты, — отметил он.

Новость дополняется.