Маневр огромного самолета над домами в Москве объяснили

Транспортный самолет, который пролетел над Новой Москвой вечером 22 сентября и напугал местных жителей, на самом деле летел не низко — он просто очень большой. Как сообщает RT, об этом заявил автор Telegram-канала Aviaincident.

Эксперт отметил, что для сравнения можно посмотреть запись парада Победы или тренировки его воздушной части. Особенно показательно будет сравнить это с видеозаписями с Тверской улицы, чтобы увидеть, как выглядят подобные самолеты, когда летят на высоте 400-500 метров.

«Если этот самолет условно поставить "на хвост", вертикально, рядом с 25-этажным домом, то он будет высотой примерно до 23-го этажа», — пояснил автор канала.

Глава комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов также прокомментировал инцидент. Он рассказал RT, что высота была безопасной.

Смирнов отметил, что рейсы, которые направляются во Внуково, вынуждены проходить над микрорайонами — аэропорт имеет ограниченное воздушное пространство и находится всего в 10 км от МКАД. Авиационные власти принимают меры, чтобы уменьшить неудобства для жителей, и ограничивает полеты ночью. В перспективе Внуково станет аэропортом деловой авиации и там не будет такого количества рейсов больших самолетов.

Вынужденный маневр: пилоты спасали лайнер от дронов над крышами Москвы

Напомним, что инцидент произошел на фоне атаки БПЛА на столицу. На снятых очевидцами видео видно огромный четырехдвигательный самолет, который с ревом проносится, как кажется, почти над крышами. СМИ писали, что лайнер прошел над многоэтажками на бреющем полете из-за требований мер безопасности, отметив мастерство экипажа, который вел машину над городом.