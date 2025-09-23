В Госдуме готовят новый запрет для россиян

В Госдуме предложили полностью запретить посещать с собакой магазины, заведения общепита, медицинские и образовательные организации, а также учреждения культуры. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект инициирован думской рабочей группой по защите людей от нападений животных. Документ касается проживания собак в многоквартирных домах и их пребывания в городе. Он предлагает запретить загрязнение животными общих территорий, детских и спортивных площадок, а также других мест, где бывают люди. Кроме того, инициатива предлагает перевозить собак в общественном транспорте только в наморднике и на коротком поводке либо в переносном контейнере.

Тот же проект устанавливает полный запрет на посещение с собакой магазинов, учреждений культуры, школ, вузов, больниц и так далее. Однако депутаты сделали исключение — ограничения не будут касаться людей с собаками-поводырями.

Новый запрет введут для всех россиян с телефоном

По словам руководителя рабочей группы, главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, законопроект уже поддержали в Следственном комитете и Роспотребнадзоре. В ближайшее время его внесут в Госдуму.