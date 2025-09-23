В Госдуме предложили запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки

Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Она отметила, что ее коллеги также предложили ввести ряд дополнительных ограничений для владельцев собак. В частности, речь идет о запрете загрязнения животными мест общего пользования в многоквартирных домах — подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок. Кроме того, в документе затрагивается вопрос предельного числа домашних животных в квартирах. Этот показатель предлагается определять исходя из способности владельца обеспечить питомцам условия, соответствующие ветеринарным нормам, и с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Помимо этого, законопроект предусматривает, что перевозить собак в общественном транспорте можно будет лишь на коротком поводке, в наморднике либо в переноске. Исключение оставят только для собак-поводырей.