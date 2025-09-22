Скончался отец Юры Борисова

Недавно российский актер Юра Борисов потерял отца — его похороны прошли в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщил портал «СтарХит» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, последние годы Александр Борисов тяжело болел, а несколько дней назад он умер в больнице в подмосковной Балашихе. Для прощания со своим отцом актер отменил все съемки и срочно прилетел в столицу.

— По нашим данным, Александр Борисов был кремирован, а похоронили его 22 сентября. На прощании было всего несколько человек, актер не захотел привлекать повышенное внимание к семейной трагедии, — передает портал.

