Юра Борисов отменил съемки в Голливуде, чтобы похоронить отца в Москве

Известный актер Юра Борисов, звезда фильма «Анора», прилетел в Москву, чтобы похоронить скончавшегося на днях в больнице в Балашихе отца. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, Александр Борисов тяжело болел в последние годы. Несколько дней назад он скончался в клинике. Близкие кремировали его и назначили похороны на 22 сентября.

Звезда Голливуда после известия о смерти отца отменил все съемки и экстренно вылетел в Москву.

На прощании было всего несколько человек, Борисов не захотел привлекать повышенное внимание к семейной трагедии, отметили журналисты.

Ранее Юра сообщил, что в 90-е годы его родители, чтобы обеспечить семью, торговали одеждой и комнатными растениями на Черкизовском рынке.

«Все, что у меня сейчас есть, появилось благодаря домашним цветам», — заметил актер.

После школы Борисов стал студентом Высшего театрального училища им. Щепкина, которое окончил в 2013 году (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова).

Мировая известность к нему пришла после фильма «Анора», где он сыграл русского бандита.