В Кисловодске табун лошадей отправили на штрафстоянку

Власти Кисловодска обнаружили табун из 50 лошадей — животные были отправлены на штрафстоянку. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, о табуне рассказали местные жители. Собственник животных был найден — теперь ему грозит штраф. Помимо этого, Моисеев назвал инцидент «хамским отношением», а также пообещал обсудить вопрос усиления ответственности за подобные нарушения.

«Уважаемые собственники скота, неужели не стыдно от такого хамского отношения к городу и его жителям? Да и к лошадям тоже. Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности», — заявил он.

