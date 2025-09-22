Появились новые подробности о смерти режиссера Юрия Бутусова

В крови известного российского режиссёра Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море в Болгарии, нашли алкоголь. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в болгарском городе Бургас.

Бутусов ушел из жизни 9 августа — утонул на пляже в Созополе (город, расположенный в 34 км от Бургаса). Его тело было кремировано, урну с прахом доставили в Россию и захоронили 21 сентября в секторе 10.06 на Кунцевском кладбище в Москве.

Накануне специалисты исследовали биологические образцы, полученные после гибели театрального деятеля. Анализ показал, что в крови режиссера был алкоголь.

«По окончании экспертизы ее результаты передали в отдел полиции в Созополе», — уточнил источник.

Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году закончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Мастер был многократным лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», а также получал награды «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».