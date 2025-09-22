Вынужденный маневр: пилоты спасали лайнер от дронов над крышами Москвы

Жителей Новой Москвы перепугал гигантский транспортный самолет, пролетевший на предельно низкой высоте прямо над жилыми домами. Как сообщают СМИ, опасный маневр был вынужденной мерой безопасности из-за атаки беспилотников на столицу.

Видео, снятые очевидцами, быстро распространились в сети. На кадрах видно, как огромный четырехдвигательный самолет с ревом проносится в нескольких десятках метров над крышами, вызывая панику у жителей. «Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолёт», — подтверждает настроения горожан Telegram-канал «Что там, Москва?».

Канал 360.ru пояснил, что лайнер прошел над многоэтажками на бреющем полете, так как «этого сегодня требовали меры безопасности». В сообщении также отмечается мастерство экипажа, которому пришлось вести тяжелую машину на малой высоте в городских условиях.

Инцидент с самолетом произошел на фоне атаки БПЛА на столицу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО отражают удар. По последним данным, над городом было сбито уже 11 беспилотников.