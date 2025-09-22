В суд поступило уголовное дело против Юрия Дудя*

В Таганский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя* (*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению суда, блогера обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По данным следствия, в течение года Дудь* уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение своих материалов без пометки.

При этом, ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, блогера объявили в межгосударственный розыск.

