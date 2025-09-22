Россиян предупредили об опасности попасть в тюрьму из-за секса

Секс в подъезде, любом другом общественном месте может грозить лишением свободы на срок до трех лет, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, любовная история в общественном месте, в частности, на лестничной клетке в подъезде, подпадает под статью о мелком хулиганстве. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей, арестовать на 15 суток.

Ситуация изменится коренным образом, если свидетелями полового акта станут дети до 16 лет.

«Тогда действия взрослых, вероятно, будут квалифицированы уже как развратные, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Ответственность здесь предполагает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет», — разъяснил Бондарь.

За секс до брака – штраф 300 тысяч. С каждого!

В общественных местах следует вести себя с уважением к окружающим, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам, практикующим интимную близость в машине, грозит уголовная ответственность: граждане могут получить до 8 лет лишения свободы в том случае, если свидетелями свидания становятся дети до 14 лет.

Также интим в ночное время может нарушать региональное законодательство о тишине. Штраф в таких случаях составляет до 2 тыс. рублей.