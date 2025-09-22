Россиянке в Бурятии вырезали здоровую почку по ошибке

В Бурятии пациентке онкологического диспансера удалили здоровую правую почку, перепутав ее анализы с результатами другого человека. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, инцидент произошел в онкологическом центре в Улан-Удэ. После операции хирург написал отчет, в котором сообщил об удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров. При этом в результате дополнительных обследований выяснилось, что во время хирургического вмешательства была удалена здоровая почка. Причиной ошибки стала путаница в анализах.

Комментируя произошедшее, замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина принесла пациентке «извинения за сложившуюся ситуацию и негативные переживания при оказании медицинской помощи».

«Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась? Кошмар, а не жизнь!» — отреагировала на это женщина, которой удалили здоровую почку.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшая требует от онкоцентра провести ей пересадку почки или выплатить денежную компенсацию.