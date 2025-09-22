Бывшая помощница Байдена получила российское гражданство

Американка Тара Рид, которая в 1990-х годах работала помощницей бывшего президента США Джо Байдена, получила гражданство России — соответствующий указ в понедельник, 22 сентября, подписал российский лидер Владимир Путин.

— В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в документе, доступном на официальном сайте опубликования правовых актов.

2 сентября дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица и модель Найке Ривелли заявила, что планирует получить российское гражданство и приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге. Она пояснила, что обладает наполовину русскими корнями — ее прабабушка жила в Петербурге. Артистка добавила, что посещала Россию с детства и продолжает приезжать в страну и сейчас.

20 августа в СМИ появилась информация о том, что живущая в США певица Рита Дакота скрывает, что получила гражданство России. Журналисты уточнили, что исполнительница по-прежнему позиционирует себя исключительно гражданкой Белоруссии.