В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги (Грабцево).

Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель ведомства.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 16:29 по мск. Незадолго до этого представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Ярославля.

22 сентября Минобороны России сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.