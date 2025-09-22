«С болью узнали»: умерла дочь писателя Михаила Шолохова

Стало известно о смерти младшей дочери писателя Михаила Шолохова Марии. Ей было 87 лет.

О кончине сообщила пресс-служба музея-заповедника Шолохова «Тихий Дон».

«С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя», - говорится в некрологе.

Причины смерти не уточняются. Дата прощания уже определена. Оно состоится 23 сентября, пройдет в «Усадьбе М.А. Шолохова».

Коллектив музея-заповедника выразил соболезнования родным Марии Михайловны.

Напомним, она родилась в 1938 году, окончив школу, переехала в Москву. Была выпускницей филологического факультета МГУ им. Ломоносова. Работала в издательстве «Современник», редактировала издания произведений отца. Была одной из основательниц музея Шолохова.

