Роспотребнадзор опроверг создание горячей линии из-за пандемии нового штамма COVID

Сообщения о создании «специальной горячей линии», на которой специалисты консультируют из-за пандемии нового штамма коронавируса, не соответствуют действительности.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

— Распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на «особую угрозу» для вакцинированных, — добавили в ведомстве.

На данный момент во всех российских субъектах работает Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ — на нее можно позвонить с 22 сентября по 3 октября. Ее проводят каждый год, она помогает информировать россиян о мерах профилактики и графиках вакцинации.

— Никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали, — заверили в публикации ведомства.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, отметил, что каждая новая мутация коронавируса слабее предыдущей, но при этом она быстрее распространяется.