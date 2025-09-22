Симоньян раскрыла свою тяжелую болезнь

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что страдает от рака. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Симоньян ответила на вопрос подписчицы о своем состоянии.

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", - написала она.

Симоньян добавила, что скоро будет появляться на людях в парках.

Симоньян рассказала, что вышла из наркоза после перенесенной операции

Ранее она в эфире ТВ призналась, что ей предстоит операция, и указала на область груди.