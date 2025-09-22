Метеоролог Позднякова: первые заморозки придут в Подмосковье в конце сентября

Заморозки в Подмосковье прогнозируются на конец сентября — начало октября.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Заморозки, наверное, будут где-то в конце сентября, в начале октября. Скорее всего, это будут заморозки по области. В Москве, конечно, нет, — передает слова Поздняковой агентство городских новостей «Москва».

Четвертая неделя сентября в столичном регионе охарактеризуется резким переходом в осень. Подробнее о погоде в Москве последней недели первого осеннего месяца «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление в столице в понедельник, 22 сентября, связано с поступлением воздушных масс из Средиземного моря и с северного побережья Африки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на уходящей неделе в Центральной России прошел пик бабьего лета. Теперь температура воздуха начнет постепенно снижаться, и это станет переходным моментом сезона.