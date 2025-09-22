В Воронеже чествовали новых почетных граждан города

В День города Воронежа глава региона Александр Гусев подчеркнул его историческую значимость и выразил благодарность жителям за вклад в развитие и укрепление статуса центра промышленности, культуры, образования и духовной жизни России.

Он напомнил, что нынешний год особенный, поскольку отмечается 300-летие Воронежской губернии и юбилей победы в Великой Отечественной войне.

- История Воронежа - история защиты нашей страны от внешнего врага. Так было и более 400 лет назад, и в годы Великой Отечественной. В результате ожесточенных сражений с немецко-фашистскими захватчиками город был практически разрушен. Но выстоял и возродился благодаря героизму и несгибаемому характеру своих жителей, - сказал Гусев.

Особое внимание было уделено роли современных поколений воронежцев, продолжающих традиции предков в условиях спецоперации. Гусев поблагодарил бойцов, отметив, что именно жители региона являются авторами достижений и побед родного края.

Участники мероприятия, среди которых были митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, спикер облдумы Владимир Нетесов, мэр Сергей Петрин и другие официальные лица, подчеркнули уникальность истории города, его вклад в защиту страны и формирование культурного наследия.

Алексей Гордеев, заместитель председателя Госдумы, направил поздравление, отметив особое значение дат, связанных с историей Воронежа, и силу его жителей, проявлявшуюся в преодолении испытаний. Сенатор Галина Карелова выразила пожелания процветания и успеха всем воронежцам.

Также состоялось награждение новых почетных граждан Воронежа - народного артиста Сергея Карпова, заслуженного работника культуры Ивана Чухнова и полковника Владимира Михайленко. Затем Александр Гусев поучаствовал в благотворительной акции по сбору средств на лечение тяжелобольных детей "Белый цветок".